Memorial Paolo Sala e Memorial Paolo Torazzo: due trofei prestagionali al Palapregnolato oraganizzati da HV

Alvise Racioppi, vicepresidente di Engas Hockey Vercelli presenta i trofei prestagionali Memorial Paolo Sala e Memorial Paolo Torazzo che dei giocheranno, rispettivamente il 3 e il 10 settembre, al Palapregnolato del rione Isola: “Sono due trofei eccezionali a due persone altrettanto eccezionali che hanno fatto tantissimo per lo sport vercellese e, nel caso di Paolo Sala, per il giornalismo. Due appuntamenti importantissimi che richiameranno il pubblico vercellese al palazzetto, con sicuramente persone provenienti anche da fuori città. Sono tornei regolari, organizzati con la Federazione (la FISR, ndr): il costo del biglietto sarà 10 euro per la singola manifestazione, 15 per l'abbonamento ad entrambe”.

Racioppi illustra nel dettaglio le due competizioni: “Il Memorial Sala (ricordiamo: 3 settembre, ndr) oltre, ovviamente ad HV che giocherà con la nuova squadra al completo, prevede la partecipazione di due importanti compagini: il Forte del Marmi e l’Hockey Monza. Abbiamo dedicato questa manifestazione a Paolo Sala che è stata persona importantissima per il nostro progetto, credendoci sin dall’inizio come uno dei primissimi soci e a cui tutta la società vuole bene desiderando continuare a ricordarlo”.

Passiamo al Memorial Paolo Torazzo: “Si giocherà il 10 settembre, sempre al Palapregnolato e ci saranno sorprese: stiamo invitando squadre internazionali. Presenza certa il Montebello, la nostra “bestia nera” nell’ultimo campionato, che ci ha fatto sempre lottare, una squadra a cui per questo siamo legati.”

Piero Mentasti, neo vicepresidente (carica condivisa con Racioppi), responsabile marketing e grafico, ideatore della mascotte della squadra, Baldino, racconta i nuovi progetti per la stagione ventura: "“Nuovo vicepresidente sì, ma stesse idee. Le novità sono legate principalmente alla maglia dell’Europa (HV è qualificata alla WSE Cup, ndr). Ci teniamo tantissimo a portare un l’elemento che qualifichi la nostra città che, data anche la mia appartenenza come consigliere all’Ovest Sesia, ho voluto legare all’acqua. Questo è l’anno più difficoltoso per la risicoltura a causa della siccità: speriamo di arrivare in fondo con la campagna risicola, altre province stanno subendo enormi danni. Ovest Sesia, che compirà 170 anni dalla sua fondazione ed è il più importante ente di gestione delle acque, mi ha permesso di organizzare la presentazione della squadra e delle maglie nella sala di Camillo Benso Conte di Cavour, suo fondatore. Vercelli è una città storicamente importante: ci teniamo ad aprire “col botto", in uno dei luoghi che forse più la rappresentano. Essendo anche membro del Consiglio di amministrazione, per me si tratta di un doppio vanto. Ci auguriamo che questa maglia speciale possa essere un evento di merchandising, magari il primo di una lunga serie dedicata ogni anno alle coppe europee".Più stabilità, invece, per le maglie dedicate al campionato : “Per quelle abbiamo ritenuto di cambiare un po’ la posizione dei vari sponsor, ma di mantenere quella nera tradizionale e quella bianca.”