Troppo alcol prima di mettersi al volante: denunciata una 66enne

Non basta l'etilo test, messo gratuitamente a disposizione in ogni parcheggio allestito a servizio dell'Alpàa per evitare sanzioni e denunce.

Nella notte di martedì, gli agenti della sottosezione della Stradale di Varallo hanno fermato, a Quarona, una vettura condotta da una donna di 66 anni che appariva in evidente stato di ebbrezza. Sottoposta ad alcoltest, la guidatrice è risultata positiva con un valore doppio rispetto al massimo consentito.

Nei giorni suoi confronti sono scattate la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente per la successiva sospensione e la decurtazione di dieci punti.