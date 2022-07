Mezzo pesante perde il carico per evitare uno scontro: traffico in tilt tra Crescentino e Verolengo - foto

Gravi disagi alla circolazione, nella mattina di mercoledì 13 luglio, sul ponte Sant'Anna tra Crescentino e Verolengo. A causa della stretta carreggiata, l'incrocio tra due mezzi di grandi dimensioni ha rischiato di trasformarsi in un frontale: uno degli autisti ha frenato per evitare lo scontro e il carico di lamiere che trasportava è scivolato fuori dal pianale causando il blocco del mezzo, la chiusura al traffico del ponte e la necessità di un intervento dei Vigili del Fuoco.

Un episodio che ha rinfocolato le polemiche sulla situazione del ponte, che in più occasioni non si è mostrato più adeguato al traffico e alle dimensioni dei mezzi in circolazione. Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale della lega Gianluca Gavazza: «Ennesimo e speriamo ultimo incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due autisti, ma con sospensione della circolazione in entrambe le direzioni sia per Casale Monferrato che per Chivasso. L’infrastruttura è un’opera strategica tra Torinese e Vercellese. Grazie anche alla promessa del raddoppio del Ponte Sant'Anna, fatta del presidente della Regione Alberto Cirio durante la sua visita allo stabilimento Versalis, incidenti come questo non capiteranno più. Gli accadimenti odierni sono ancora una volta la dimostrazione di quanto sia necessario l'ampliamento di carreggiata del ponte sulla Dora».

Il raddoppio del ponte sulla Dora Baltea, sulla provinciale 31bis che attraversa Verolengo ai confini con il comune di Crescentino, è un’opera di cui si discute già dai primi anni 2000 sia sul fronte di una nuova viabilità sia su quello della necessità di mettere in sicurezza quella esistente.

«L’intervento - spiega Gavazza - prevede il consolidamento del ponte costruito tra il 1884 e il 1886, che verrà utilizzato con un unico senso di marcia per il traffico in direzione di Verolengo, mentre una nuova infrastruttura lo affiancherà per accogliere il transito dei mezzi che percorreranno la direzione opposta. Un vero e proprio raddoppio del ponte storico che comporterà anche l’adeguamento della provinciale a monte e a valle per un tratto di circa un chilometro e mezzo. Un intervento atteso ormai da quasi mezzo secolo che finalmente diventerà realtà».