La corsa del virus non si ferma: nel vercellese 166 casi nuovi al giorno

Sale ancora l’incidenza del covid in Piemonte: tuttavia, nonostante gli 828 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana dal 4 al 10 luglio), la regione si conferma con il valore più basso in Italia dopo la Valle d’Aosta: il dato nazionale è di 1.229.5.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 12 luglio si attesta al 7,8% (il valore nazionale è al 15,1%) e quella delle terapie intensive al 2,1% (il valore nazionale è 3,8%), mentre la positività dei tamponi è al 25,6%.

Dal 4 al 10 luglio i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 4.831; suddivisi per province: Alessandria 361, Asti 191, Biella 200, Cuneo 446, Novara 396, Vercelli 166, VCO 184, Torino città 1.037, Torino area metropolitana 1.684.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 33.814 (+7.309 rispetto alla settimana precedente). Questa la suddivisione per province: Alessandria 2.530 (+268), Asti 1.339 (+403), Biella 1.402 (+287), Cuneo 3.122 (+907), Novara 2.772 (+444), Vercelli 1.165 (+150), VCO 1.286 (+225), Torino città 7.256 (+1.441), Torino area metropolitana 11.788 (+2.934).

Per la quinta settimana consecutiva l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è in rialzo (+27,6%) attestandosi a 791.3, rispetto ai 620.3 della settimana precedente. Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 764.0 (+35,7%); nella fascia 25-44 anni è 985.6 (+27,3%); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 931.7 (+27,4%); nella fascia 60-69 anni è 799.0 (+25,4%); tra i 70-79 anni è 733.8 (+17,8%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 490.9 (+27,0%).

Dati simili anche nelle fasce scolastiche: nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 546.4 (+32,3%); la fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 332.1 (+34,8%); nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 497.9 (+48,6%); nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 690.7 (+33,3%); nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 500.8 (+43,7%).