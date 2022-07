Quindici band sul palco dell'Antico Ospedale: torna Maratona Rock

Quindici gruppi musicali, venti minuti di tempo per farsi apprezzare dal pubblico e piazza Antico Ospedale come palcoscenico. Venerdì 15 e sabato 16 luglio a partire dalle 18.30 c'è la nuova edizione di Maratona Rock, curata dall’Informagiovani del Comune di Vercelli in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Una passerella per le band cittadine che approda nuovamente nel calendario della stagione estiva grazie anche al lavoro organizzativo svolto dai ragazzi del servizio civile.

«Un evento che vede la partecipazione di numerose band musicali – dice il sindaco Andrea Corsaro –, nato per dare spazio ai giovani talenti. È su di loro che vuole puntare la manifestazione musicale».

Oltre al personale di servizio, infatti, un gruppo di giovani che svolgono il servizio civile al Comune di Vercelli ed enti partner aiuteranno a seguire l’evento rispettando le norme di sicurezza. Quest’anno sarà inoltre possibile acquistare cibo e bevande nelle zone limitrofe.

«Il format – dice l’assessore alle Politiche giovanili, Emanuele Pozzolo – è quello ideato a Vercelli negli anni ’90 da Tony Bisceglia, con 17 edizioni successive. I gruppi che hanno manifestato interesse a partecipare sono presentati in un’apposita sezione dedicata alla Maratona Rock del sito Vercelligiovani, in modo da promuovere la band musicale anche per altri eventi».

Sul palco, venerdì sera, saliranno Vercelli Rock School, Raimondo Alberto, Alltheniko, Distonic Funk, Jekos, Too Tiny, Monolocale, Spotless Mind e Blass; sabato sarà la volta di Only One Black, Vidi Aquam, I Banditi, Il Folle Pretesto, All That Drama e Gara 00. A chiudere la manifestazione gli ospiti della serata, Hot to be pepper, tribune band dei Red Hot Chili Peppers.

«Come nella tradizione della Maratona Rock, che vuole essere un’occasione per giovani e cittadini di vivere ancora questa estate ricca di appuntamenti – dice l’assessore allo Sport, eventi e manifestazioni, Domenico Sabatino – chiudono la serata con alcuni brani musicali gli Hot To Be Peppers che si esibiranno il sabato 16 luglio a partire dalle 21.30».

Tutte le notizie, i video, gli aggiornamenti sulla giornata si trovano sulla pagina facebook Festa della musica Vercelli e sul sito vercelligiovani.it e social dedicati dell’Informagiovani del Comune di Vercelli.