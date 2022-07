L'Unione Montana incontra il candidato Gozzi

L’Unione Montana Valsesia, organizza un incontro istituzionale con il candidato alla presidenza della Provincia di Vercelli, Lorenzo Gozzi, che si terrà venerdì 15 luglio alle 18, nel parco del Municipio di Varallo.

«Lo stesso Gozzi ci ha richiesto questo incontro – spiega il presidente, Francesco Pietrasanta – con l’obiettivo di presentare le proprie linee programmatiche e di conoscere le istanze del territorio valsesiano».

Pietrasanta sottolinea che l’incontro è aperto a tutti i rappresentanti delle istituzioni locali: «Così come è stato per l’incontro con l’altro candidato, Davide Gilardino, mi auguro di vedere i sindaci del territorio, ma anche consiglieri, assessori e rappresentanti di categoria – sottolinea il Presidente Pietrasanta – per un sano confronto finalizzato alla programmazione del futuro del nostro territorio».