Stadio Piola, cavalcaferrovia, laboratori universitari: viaggio tra i cantieri d'estate

Sono iniziati come da cronoprogramma i lavori di sostituzione del manto sintetico dello stadio Piola. Nei giorni scorsi non era passato inosservato l'arrivo dei mezzi e del personale che si è occupato di avviare la rimozione del fondo posizionato nel 2011 e che ormai non era più a omologabile.

Nella mattina di martedì 12 luglio il segretario generale della Fc Pro Vercelli, Loris Bolzoni, il sindaco Andrea Corsaro e Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici, hanno visitato il cantiere sul quale hanno investito sia l'ente pubblico - proprietario dell'impianto - che la società sportiva - che ce lo ha in gestione.

leggi anche: NUOVO SINTETICO AL PIOLA: ARRIVANO 200MILA EURO DEL COMUNE

«Si lavorerà nel corso dell'estate - spiega il vice sindaco Simion - per fare in modo di avere il nuovo fondo pronto per l'avvio della stagione agonistica. Inoltre - aggiunge - nell'ottica di evitare lo spreco dei materiali, parte del fondo rimosso verrà utilizzato al campo Ardissone di via Vicenza mentre un'altra parte sarà a disposizione di società sportive locali che ne facciano richiesta».

Oltre al Piola, sindaco e vice hanno visitato altri due cantieri estivi: il primo è quello per la demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, che si trova ormai in una fase molto avanzata, con la demolizione completata fino oltre la ferrovia Vercelli - Casale.

leggi anche: CORSO AVOGADRO, IL CAVACAFERROVIA NON C'E' (QUASI) PIU'

Il secondo è quello di via Restano, dove sono in corso i lavori per la trasformazione dei vecchi magazzini comunali (in precedenza utilizzati come macello) nei nuovi laboratori dell'università. Un intervento da due milioni di euro sul quale la città investe molto nell'ottica dello sviluppo del polo universitario, ma anche per la rigenerazione del rione Isola.

leggi anche: VIAGGIO NEL CANTIERE DEI MAGAZZINI COMUNALI

«Anche questo cantiere sta procedendo molto bene - commenta Simion -. Sono state completate tutte le opere di demolizione, predisposte le fondamenta per la posa delle strutture di vetro e acciaio che collegheranno i corpi di fabbrica esistenti, predisposti tutti gli impianti e rimosse le tegole in vista degli interventi sui tetti dei magazzini. Dai prossimi giorni inizieranno i lavori di pulizia e consolidamento delle coperture esterne, con i ripristino delle malte e dei mattoni danneggiati, mentre entro l'estate dovrebbero essere consegnate le strutture metalliche per la costruzione dei nuovi spazi di collegamento».

Un intervento che, oltre a mettere a disposizione spazi nuovi per il nuovo dipartimento sullo Sviluppo sostenibile e transizione ecologica e per i nuovi corsi che l'Ateneo ha annunciato per la città, consentirà anche di spostare oltre la ferrovia il baricentro del polo accademico. Oltre ai laboratori, infatti, sarà successivamente realizzata la nuova mensa universitaria con il recupero dei locali che un tempo ospitavano Cavalli e Stalloni, recentemente entrati nella disponibilità del Comune dopo essere stati confiscati.