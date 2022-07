E' morto il mago Tony Binarelli: il ricordo di Flavio Ardissone

Poche ore fa Tony Binarelli si è spento all’età di 81 anni. Il grande prestigiatore e mago diventò popolare prendendo parte a diversi programmi televisivi. Fu anche la controfigura di Terence Hill per i giochi di prestigio con le carte nei film di Trinità.

Si esibì anche a Vercelli ed abbiamo chiesto a Flavio Ardissone un suo ricordo.

“Conobbi Tony nel 2000 quando riportai a Vercelli l’arte della magia sul palco del Civico da me allora gestito. Si esibì con gran successo a fianco dell’amico Giuseppe Bonomessi, in arte mago Smith, unitamente a Mr. Hollis, Roberto Ogliaro, e a due splendide ragazze, LE DOLCI MAGIE.

Da allora un legame lo unì magicamente alla nostra Vercelli. Fu testimonial di diverse iniziative del CNOS ma soprattutto collaborò in un docufilm che racconta gli spettacoli di Mago Bustelli al Verdi e al Civico. Binarelli lo ricorda in una intervista contenuta proprio in quel video prodotto da Paolo Ignetti di Vercelliwebtv ove narra che rimase scioccato dal mago trasformista assistendo ad una sua performance all’ Ambra Jovinelli di Roma. Questa folgorazione gli aprì la strada verso i più grandi successi internazionali”