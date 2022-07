Scuola Vallotti, aperte le iscrizioni

Non una semplice scuola di musica, ma un luogo educativo in cui praticare inclusione, confronto, ascolto, stimolare lo scambio e le relazioni e far interagire la musica con altri linguaggi artistici. Con questo spirito la Scuola di musica Vallotti, che oggi conta più di 300 allievi, apre la campagna iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 con alcune significative novità.

Quest’anno la procedura di iscrizione cambia e si evolve rispetto agli anni precedenti. Sarà infatti possibile presentare domanda di iscrizione direttamente dal nuovo sito internet della Scuola alla pagina http://scuolamusicalevallotti.it/it

L'anno scolastico prenderà il via il 1 ottobre. Le iscrizioni online dei nuovi allievi sono aperte dal 8 luglio e sarà possibile iscriversi per tutta l’estate.

Per precisazioni e informazioni rivolgersi alla Segreteria nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì 8,30/12,45 – 14,15/16,30; martedì e venerdì 8,30 – 14, telefono 0161 596827 - 596935; email: scuola.vallotti@comune.vercelli.it