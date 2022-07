Il passaggio a livello resta aperto: disagi per viaggiatori e auto

Il passaggio a livello fa i capricci... e a farne le spese sono i viaggiatori.

Non finiscono mai i disagi per chi viaggia sulla linea Santhià - Biella: lunedì 11 luglio il problema è derivato da un guasto (o un blocco momentaneo) del passaggio a livello di Carisio. Le sbarre non si sono abbassate e il convoglio si è dovuto fermare praticamente subito dopo la partenza.

A segnaare il disagio è stato un passeggero che, sui social, ha scritto: “Treno Santhià-Biella delle 11:51, appena partiti da Santhià siamo già fermi... Passaggio a livello non si chiude. Ma porcaccia miseria”.

Sempre sui social, questa volta a beneficio degli automobilisti, una residente della zona ha postato: “Attenzione al passaggio a livello di Carisio. Si è bloccato aperto con l'arrivo del treno. Per fortuna si è fermato in tempo, ma capita spesso. Guardate sempre".