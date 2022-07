Moda 2022: il ritorno dei pantaloni di pelle

Le passerelle primavera-estate ci avevano già mostrato il ritorno dei pantaloni in pelle, che adesso sembrano aver raggiunto anche il pubblico più giovane.

Ci sono pochi dubbi su quale sarà la tendenza per l’autunno 2022, sulla “nuova vita” dei pantaloni in pelle e la loro riscoperta da parte dei designer.

Marchi come Acne Studios e DROMe ci hanno mostrato come sperimentare con la pelle, abbinando tra loro tinte insolite e tessuti diversi. Hanno dimostrato quanto l’abbigliamento in pelle sa essere versatile e creativo, soprattutto quando sfruttato nel modo giusto.

Oggi, ci concentriamo insieme sulle nuove tendenze, sui modelli in pelle più interessanti di questo 2022 e su come è possibile abbinarli. In questo modo, sarete pronti ad affrontare il prossimo autunno con il massimo della sicurezza.

Iniziamo!

Pantaloni larghi e a vita bassa

Il ritorno del abbigliamento in pelle, dalle famosissime giacche fino ai pantaloni, ci ricorda un pò gli anni ’50. Il vintage torna di moda sempre di più anno dopo anno, avvicinando tra loro le generazioni ed i gusti.

Gli abiti in pelle non hanno mai spesso di comparire negli armadi degli italiani, ma per un periodo sono stati sormontati da tessuti leggeri e dai colori più vivaci.

Negli ultimi anni, invece, le star e le case di produzione hanno deciso di riportare in vita i pantaloni di pelle e rimodernarli - riproporli in chiave moderna.

Tra i modelli più apprezzati ci sono sicuramente i panatoli in pelle a vita bassa, un vero e proprio must nelle sfilate di quest’anno.

Rispetto al passato, i pantaloni vengono proposti con un fit completamente diverso. Non più stretti e attillati, ma leggermente larghi e “morbidi”, capaci di accompagnare il corpo e le sue curve naturali.

Per questo, i nuovi panatoli in pelle sono riusciti ad attirare anche il pubblico femminile - mentre negli anni ’50 erano apprezzati soprattutto dagli uomini.

Questa nuova tendenza dimostra il desiderio di sperimentazione e ricerca dei marchi, che stanno provando a rendere la moda quanto più inclusiva possibile.

Come abbinare i pantaloni in pelle

Ora che abbiamo visto qual è il fit assegnato ai nuovi pantaloni in pelle, possiamo parlare dei potenziali abbinamenti.

Come abbinereste un pantalone in pelle?

Tutto parte dal colore scelto in fase d’acquisto, che può portare alla creazione di abbinamenti insoliti e audaci, oppure outfit dalle colorazioni semplici e delicate.

I pantaloni in pelle neri, i pantaloni più conosciuti tra tutti, possono facilmente essere abbinati con t-shirt basiche di qualsiasi colore.

E’ sempre meglio puntare su qualcosa di semplice quando si ha a che fare con un pezzo così particolare come un pantalone in pelle; strafare potrebbe risultare troppo esagerato.

Per i più audaci e gli amanti del rischio, ecco comparire i pantaloni in pelle rossi, bianchi e blu elettrico. Gli abbinamenti viaggiano dalle t-shirt basiche - come per il modello nero - fino ai look total pelle, con top anch’essi in pelle.

Qualunque abbinamento sceglierete, i pantaloni in pelle saranno in grado di conferire una marcia in più al vostro stile, un tocco rock che non guasta mai.