Torna il Luna Park, con pre-apertura per i ragazzi speciali

A partire da venerdì 15 luglio tornerà a Vercelli il tradizionale appuntamento estivo con il Luna Park: giostre e attrazioni fino al 1° agosto nell'area dei divertimenti di corso Bormida. L’amministrazione comunale, in collaborazione con i giostrai, propone anche quest’anno la pre-apertura riservata ai ragazzi con disabilità che, con i loro accompagnatori, potranno provare gratuitamente per primi le numerose giostre.

«E’ bello poter dare il via alle attività del luna park con un appuntamento dedicato – spiega l’assessore agli Eventi, Domenico Sabatino – la pre-apertura per i nostri ragazzi con disabilità che, grazie anche alla sensibilità dei giostrai, potranno divertirsi provando le diverse attrazioni, in un momento dedicato a loro».

«Abbiamo voluto dare la possibilità ai ragazzi speciali di poter godere di questo spazio di distrazione – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Ketty Politi – la socializzazione è importante per i ragazzi, che imparano a stare insieme e a relazionarsi condividendo esperienze».

L’appuntamento con la pre-apertura è venerdì 15 luglio alle 19, mentre il Luna Park sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 20,30. I fuochi artificiali saranno giovedì 28 luglio dalle 22,30.