Corso Avogadro: il cavalcaferrovia non c'è (quasi) più - VIDEO

E' arrivato oltre la ferrovia il cantiere per la demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna. In questi giorni, campata dopo campata, è stato rimossa e smantellata gran parte della struttura. Compresa la parte di ponte sovrastante la ferrovia Vercelli Casale, come si può vedere dal video.

Avviata circa un mese fa, dopo la rimozione di asfalto ed eternit, la fase di demolizione è ora arrivata a superare la ferrovia, cambiando completamente l'aspetto della zona. Ultimato l'intervento di demolizione si aprirà la grande partita della riqualifcazione della viabilità a raso, con l'eliminazione delle rampe e la creazione di una nuova arteria a servizio del rione Aravecchia, di tutta la zone che si trova dietro l'ospedale e del collegamento tra la parte ovest e la parte est della città.