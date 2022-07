I sindaci valsesiani incontrano Gilardino, candidato presidente della Provincia

Incontro con il candidato del centro destra alla presidenza della Provincia, nel pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, a Varallo. A organizzare l'appuntamento il presidente dell’Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, insieme al presidente uscente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta, ai consiglieri regionali Angelo Dago e Alessandro Stecco e al deputato Paolo Tiramani: l'appuntamento è alle 18,30 nel parco del Municipio di Varallo.

«Lo stesso Gilardino ci ha richiesto questo incontro – spiega Pietrasanta – che, insieme a Botta, Dago e Tiramani abbiamo prontamente organizzato per il bene del territorio: sarà l'occasione per scambi di opinione sul futuro della nostra provincia ma anche per avanzare richieste che riguardino il territorio valsesiano. Gilardino ci illustrerà le sue linee programmatiche e ascolterà le nostre istanze: mi auguro ci sia ampia partecipazione, perché sarà un’ulteriore occasione per far sì che la Valsesia conti nelle scelte per il futuro della nostra area».

Francesco Pietrasanta sottolinea che l’incontro, che sarà seguito da un aperitivo nel bel giardino di Villa Durio, è aperto a tutti i rappresentanti delle istituzioni locali: «Spero di vedere tutti i sindaci del territorio, ma anche consiglieri, assessori e rappresentanti di categoria – sottolinea il presidente dell’Unione – la partecipazione è fondamentale per essere artefici, tutti insieme, di un futuro migliore».