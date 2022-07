Un morto, una ferita in codice rosso e due bambini in ospedale: tragico scontro a Casale Popolo

E' di un morto e cinque feriti, una dei quali si trova in gravi condizioni, il bilancio del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 10 luglio sulla provinciale 31bis di Casale Popolo, poco lontano dal cimitero.

Nel frontale tra due vetture, un uomo è morto e una donna che si trovava sul medesimo mezzo è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Alessandria, dove è giunta in codice rosso.

A bordo dell'altra auto viaggiava una famiglia con due bambini: sono stati portati tutti in codice giallo all’ospedale di Casale. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione dal parte dei carabinieri intervenuti insieme ai mezzi dei Vigili del Fuoco e al personale del 118 per i prestare i soccorsi. Nella zona la viabilità ha ovviamente subito pesanti rallentamenti.