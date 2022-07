E' la sera di Tommaso Paradiso in piazza Antico Ospedale

E' la sera di Tommaso Paradiso a Vercelli: dalle 21 musica con il "Tommy Summer Tour 2022", che debutta proprio da piazza Antico Ospedale. Sarà il primo concerto “in piedi” dopo la lunga stagione delle limitazioni a causa del covid: sono previsti un massimo di 1700 spettatori ed è atteso pubblico da diverse zone di Piemonte. In scaletta ci sono tutti i pezzi di maggior successo scritti e interpretati da Paradiso nel corso della sua carriera da solista: «Solo singoli, tutti i singoli, le hit, da cantare a squarciagola mentre ci guardano e ci proteggono le stelle», come ha scritto il cantautore romano, annunciando il tour attraverso i social.

In scaletta, dunque, troveranno posto tutti i singoli più noti, da “Completamente” a “Riccione”, da “Ricordami” a “Non avere paura”. E ancora: “Felicità puttana”, “Da sola in the night”, “Fine dell’estate”, “Zero stare sereno”, fino ad arrivare ai recenti “Tutte le notti” e “Magari no”, singoli dell'album “Space Cowboy”.

Il concerto prende il via alle 21, ma, oltre a piazza Antico Ospedale, dalle 14 è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Viotti; dalle 15 è vietata la circolazione di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli in accesso/recesso alle/dalle autorimesse private ubicate in loco esclusivamente sino alle 17 e dalle 15 a fine esigenze, è vietato il transito di tutti i pedoni, eccetto: i residenti, i possessori di biglietto per gli spettacoli e gli accreditati; il divieto, eccetto per i residenti, è esteso anche al ramo nord/est della galleria pedonale "Viotti" – dal p.l. n. 5790 a via Viotti.