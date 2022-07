Maltrattamento e abbandono di incapace: sequestrata una casa famiglia per anziani

Insufficienti livelli di assistenza medica, tali da ipotizzare una situazione di reale pericolo per la salute dei 5 anziani ospiti. Sono indagati per maltrattamenti verso familiari o conviventi e per abbandono di incapace i due gestori di una casa famiglia di Alice Castello che accoglieva alcuni anziani. Nella mattina di sabato i carabinieri dei Nas di Torino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Vercelli nei confronti della struttura che avrebbe dovuto accogliere e assistere persone fragili e che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe invece tradito la propria missione.

Il provvedimento, eseguito in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Vercelli, trae origine da un'indagine iniziata nel maggio 2021 e sviluppata dai militari del Nas sulla base degli elementi acquisiti nel corso di un'attività ispettiva.

Il provvedimento di sequestro, che ha comportato il trasferimento dei cinque ospiti in altre strutture assistenziali, è giustificato dal fatto che la libera disponibilità dell'immobile e il prosieguo dell'attività condotta dagli indagati, potesse portare ad aggravare le conseguenze dei reati ipotizzati, che saranno oggetto di successiva valutazione nel corso dell'indagine.

(notizia in aggiornamento)