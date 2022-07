«Carenze strutturali e gestionali: il sequestro della Casa Famiglia è un intervento a tutela degli anziani»

I Nas, la Commissione di Vigilanza Asl, il Cisas, il Comune: era monitorata da diversi enti la situazione della casa famiglia posta sotto sequestro nei giorni scorsi sul disposizione del Gip del Tribunale di Vercelli.

A fornire alcuni chiarimenti su quanto avvenuto, è il sindaco di Alice Castello, Gigi Bondonno, in una nota rivolta ai concittadini.

«Lungi da me esprimere giudizi, che spettano alla Magistratura, ma dal 2020, quando la casa famiglia ha aperto, a oggi i periodici controlli effettuati da Asl con il supporto dei Nas e la collaborazione del nostro ente gestore dei servizi socio-assistenziali Cisas, hanno più volte riscontrato evidenti mancanze strutturali nonchè gestionali - dice il sindaco -. Visto il mio ruolo di autorità sanitaria locale ho provveduto a confrontarmi con questi enti preposti alla verifica e più recentemente ho avuto modo di interfacciarmi con la Procura. Condivisa con tutte le parti interessate una forte preoccupazione per la fragilità delle persone coinvolte, ho auspicato un intervento risolutivo non solo per senso di responsabilità ma soprattutto per coscienza. Quanto è accaduto lo scorso mercoledì 5 luglio lo considero quindi un atto di rispetto non solo della Legge ma anche dell'integrità morale della nostra comunità».

Bondonno ricorda poi cos'è e come può essere aperta un Casa Famiglia per anziani: «In buona sostanza è una realtà che può nascere autonomamente per creare una convivenza fra persone over 65 autosufficienti che con lo scopo di supportarsi in termini di relazioni ed essere aiutati per la preparazione dei pasti e lo svolgimento delle pulizie domestiche, scelgono di vivere insieme. L'iniziativa può partire, come spesso accade, da un imprenditore che mette a disposizione il tipo di servizio sopra descritto; naturalmente ci sono delle regole strutturali e gestionali da rispettare ma con una semplice comunicazione al Comune dove è insediata la Casa Famiglia e al relativo Consorzio socio-assistenziale si può partire. Questo primo passaggio, nel caso in questione, è quanto avvenuto nel 2019 in un'abitazione ad Alice Castello. Una volta iniziata l'attività, l'Asl di competenza avvia dei regolari controlli attraverso una commissione di vigilanza, processo che anche nella struttura in questione ha regolarmente preso avvio con un primo sopralluogo ad inizio 2020».