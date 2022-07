Viotti Estate: al museo Leone suona il Trio Chagall

Cambiamento dell'ultima ora al programma di concerti del Viotti Festival Estate. Per motivi di salute il Quartetto Werther non si potrà esibire sabato 9 luglio e verrà sostituito dal Trio Chagall. L'appuntamento è al Museo Leone con Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte).

Il programma prevede alcune tra le più belle pagine dedicate a questo tipo di formazione cameristica, ovvero il Trio in do maggiore op. 86 n. 1 Hob:XV:27 di Franz Joseph Haydn e il Trio in si maggiore op. 8 di Johannes Brahms.

Ad aprire la serata, alle 19, l'aperitivo di benvenuto a cura della pasticceria “Il Matterello”; dalle 20 il concerto. Il biglietto, costo 10 euro, comprensivo dell'aperitivo, può essere prenotato telefonando al 329 126 0732 o via mail a biglietteria@viottifestival.it, o ancora può essere acquistato al Viotti Club di via Galielo Ferraris.

Il Trio Chagall si è distinto nel panorama musicale grazie alla vittoria del secondo premio (con primo premio non assegnato) alla XX edizione del Premio “Trio di Trieste”, dove ha conquistato anche i premi speciali “Dario de Rosa” per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, “Fernanda Selvaggio” come miglior Trio e “Young Award” come ensemble finalista più promettente. Vincitore del Concorso Ducale.LAb edizione 2020 e della borsa di studio "Maria Cerruti Vercellotti"