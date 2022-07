Niente patente e revisione scaduta, trasportatore nei guai

Senza patente, trasportava frutta su un camioncino non revisionato.

Rischia una multa fino a 8mila euro l’uomo fermato a Masserano dalla Stradale di Varallo Sesia.

Il cittadino extracomunitario, con precedenti di polizia, alla guida di un autocarro carico di frutta e verdura era privo della patente di guida in quanto ritirata in precedenza dalla Polizia Stradale di Novara: nei suoi confronti è stato redatto un verbale con sanzione prevista da un minimo di 2.046 euro a un massimo di 8.186 euro (sarà il Prefetto a decidere l’importo) . L’autocarro, sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi, era privo di prescritta visita di revisione.