Merce stoccata alla temperatura sbagliata: multato un trasportatore

Un trasportatore è stato multato, dopo un controllo effettuato, nei giorni scorsi, dalla Polizia Stradale di Varallo Sesia. A Carisio la pattuglia ha fermato un autocarro adibito al trasporto di merce alimentare di proprietà di una ditta logistica di Casale Monferrato. Dal controllo è emerso che la merce trasportata, nella fattispecie carne fresca, pesce e latticini non era impostata alla temperatura prevista per il trasporto di quel tipo di merce. A seguito del richiesto intervento di personale dell’Asl competente, la merce è stata sottoposta a vincolo sanitario. Inoltre il mezzo risultava privo di revisione periodica nonché del certificato ATP. L’autista è stato sanzionato con un verbale per un importo di mille euro.