In fuga sull'auto rubata, speronano tre mezzi della Polizia: due giovani in arresto. Minorenne denunciato

Erano a bordo di un'auto rubata nei giorni precedenti a Gravellona Toce i tre individui fermati giovedì mattina a Vercelli dopo un lungo inseguimento iniziato nella provincia di Biella e concluso al Canadà, in via Valter Manzone: due persone sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale dagli uomini della Squadra Mobile che ne hanno denunciato un terzo.

A far scattare l'allarme è stata la Sala Operativa della Questura di Biella, diramando una nota di ricerca di un’autovettura rubata alcuni giorni prima a Gravellona Toce che era transitata nella provincia di Biella. Prontamente un equipaggio delle Volanti di Biella ha intercettato l’autovettura rubata che, accortasi della presenza delle forza dell’ordine, si è data a precipitosa fuga in direzione Vercelli, aumentando la velocità ed eseguendo pericolose manovre di sorpasso, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. Nel frattempo equipaggi della Squadra Mobile di Vercelli e di Biella sono riusciti a intercettare l’autovettura rubata che era nel frattempo giunta nei pressi di Vercelli: giunti alla rotonda nei pressi di via Walter Manzone, i malviventi hanno speronato una prima auto di servizio, danneggiandola. Nel contempo una seconda autovettura ha intimato nuovamente ai malviventi di fermarsi ma gli stessi hanno speronato anche questo secondo mezzo. L’inseguimento si è concluso pochi metri più avanti quando la Fiat sulla quale viaggiavano i tre, ormai danneggiata, è andata a collidere con una terza autovettura di servizio fermando la propria corsa.

I malviventi, in un ultimo disperato tentativo di fuga, hanno certo di scappare a piedi, ma sono stati immediatamente bloccati. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i tre sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso e numerosi monili, alcuni dei quali in oro, verosimilmente provento di furto. Accompagnati in Questura e identificati, nei confronti dei tre sono scattate misure cautelari: due di essi, maggiorenni, sono stati arrestati in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre il terzo, minorenne, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il medesimo reato. I tre, tutti irregolari sul territorio nazionale e di origine sudamericana, sono anche stati denunciati in stato di libertà per i reati di reati di ricettazione, danneggiamento aggravato, porto di armi od oggetti atti a offendere, lesioni aggravate a pubblico ufficiale poiché tre agenti hanno riportato ferite guaribili in alcuni giorni.

Al termine degli atti di rito gli arrestati sono stati portati alla casa circondariale di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida.