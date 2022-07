I parlamentari Prisco e Delmastro al comando dei Vigili del Fuoco

Visita al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, venerdì mattina, da parte dei parlamentari Emanuele Prisco e Andrea Delmastro, dell’assessore regionale Elena Chiorino, del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e dell'assessore Emanuele Pozzolo. L'incontro con il personale, i funzionari e alcune rappresentanze sindacali ha permesso di fare il punto sulla situazione del comando provinciale, e di segnalare, ai parlamentari, alcune criticità vissute nella realtà locale.

«Abbiamo affrontato le tematiche relative allo sviluppo dell’attività del Corpo dei Vigili del Fuoco e ad alcune auspicabili azioni di sensibilizzazione nei confronti del governo a tutela delle strutture territoriali», spiega l'assessore Pozzolo. Nel caso di Vercelli, in particolare, il tema più delicato è quello relativo alla cronica situazione di carenza di personale che, ovviamente, può essere affrontata solo attraverso un intervento a livello statale.

Tra le altre criticità segnalate a livello sindacale ci sono anche la situazione logistica del distaccamento di Livorno Ferraris (per il quale si attende la costruzione della nuova caserma): un distaccamento che ha un ruolo importante soprattutto in relazione alla vicinanza con il sito nucleare e biomedicale di Saluggia.

«La visita istituzionale degli esponenti di Fratelli d’Italia è stata, oltre che un momento di confronto e di interlocuzione, una preziosa occasione per ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco per l’attività fondamentale che quotidianamente portano avanti a tutela dei cittadini italiani: ogni qualvolta un’emergenza colpisce il nostro territorio loro sono presenti e si rivelano essenziali per la sicurezza di tutti», conclude Pozzolo.