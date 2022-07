Da Vercelli a Venezia: le foto di Giò Galliano alla Accorsiarte Gallery

L’artista vercellese Salvatore Giò Gagliano non finisce mai di stupirci: l’idea rivoluzionaria del progetto fotografico Change Over, realizzato con il contributo di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia nel corso del mese del Pride e concretizzatosi in una mostra diffusa per le vetrine della nostra città, sbarca a Venezia strizzando l’occhiolino niente di meno che al contesto della Biennale.

Quattro delle foto esposte in città sono infatti state selezionate per un’exhibition di sei artisti, invitati dall’associazione Sixteen Art & More, a cura di Tania Calenda, per una mostra la cui inaugurazione si terrà il 13 luglio alle 17 alla Accorsiarte Gallery di Venezia. La mostra sarà visitabile dal 14 al 20 luglio.

Sponsor locali fedelissimi, "Pachamama" e "I am wear": gli esercenti entusiasti in seguito al riscontro ottenuto dalle fotografie esposte nelle vetrine dei propri negozi, hanno deciso di sostenere Salvatore Giò Gagliano anche in un’ulteriore evoluzione di questa avventura .

Si tratta di un’occasione magica, che regalerà al progetto Change Over un contesto brulicante di arte e turismo, nonché di significativo prestigio.

Se si dice che “nessuno è profeta in patria”, è invece una gioia realizzare come a volte gli artisti di provincia riescano a far sentire la propria voce in lungo e in largo, con il sostegno dei propri concittadini.

Auguriamo a Salvatore Giò Gagliano che Change Over offra, a chi avrà la fortuna di imbattervisi in questa nuova cornice veneziana, gli stessi stimoli volti al rispetto e alla valorizzazione delle diversità in ogni sua sfumatura, che ne hanno ispirato la passione e il profondo messaggio d’amore.