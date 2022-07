Il calendario del campionato 2022/23 di Serie A1 con tutti gli impegni di Engas Hockey Vercelli

Il calendario di Engas Hockey Vercelli per la regular season 2022/2023 di A1 in un'immagine diffusa dalla società

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha diffuso il calendario del Campionato Italiano di SERIE A1 di hockey pista per la stagione 2022/2023.

STAGIONE REGOLARE - La regular season inizierà sabato 17 settembre per terminare il 16 aprile 2023: consterà complessivamente di ventisei giornate, tredici per il girone d’andata (ultima partita 21 dicembre) e, ovviamente, altrettante per quello di ritorno (al via il 7 gennaio 2023).

GIORNI e ORARI DI GIOCO - Le partite casalinghe di Engas Hockey Vercelli avranno luogo sempre al Palapregnolato del rione Isola il sabato, con fischio d’inizio alle 20.45; orario e giorno comuni alla maggioranza delle iscritte. Fanno eccezione: Viareggio che gioca in casa il sabato alle 21, poi Trissino, vincitore dell'ultimo campionato, e Bassano le cui gare casalinghe saranno in programma la domenica alle ore 18.

CALENDARIO HV - I ragazzi di mister Sergi Punset inizieranno con una gara in trasferta, appunto il 17 settembre, ospiti del Grosseto. Sette giorni dopo, un impegnativo debutto in casa contro Follonica (ritorno il 14 gennaio alla quindicesima giornata).

Follonica a parte, il calendario per HV prevede i match contro le squadre più accreditate verso la fine dei due gironi. Engas incontrerà i Campioni d’Italia in carica di Trissino alla decima e alla ventitreesima giornata (andata il 7 dicembre con turno infrasettimanale a Trissino, ritorno a Vercelli l'11 marzo 2023).

Ancora successivi i match con il Lodi: andata in trasferta alla dodicesima giornata il 14 dicembre e ritorno in mura amiche il 1° aprile alla venticinquesima.

Infine, ancora un'occhiata alle squadre sulla carta più toste: HV VS Forte dei Marmi, andata 3 dicembre in casa (nona giornata), ritorno in Toscana il 4 marzo (ventiduesima giornata). Infine, Bassano che i nerogialloverdi incroceranno nelle giornate conclusive dei due gironi, prima in casa e con ritorno in trasferta.

TURNI INFRASETTIMANALI ( sempre di mercoledì) :

Girone d'andata : quarta giornata , 5 ottobre; settima giornata : 23 novembre; decima giornata : 7 dicembre.

Girone di ritorno : nessun turno infrasettimanale.

PAUSA : dal 16 ottobre al 22 novembre (tra la sesta e la settima giornata), causa: Campionati Mondiali a San Juan (Argentina).

PLAYOFF SCUDETTO :

Preliminari ( fra le squadre classificate in regular season dal settimo al decimo posto ) 19 e 22 aprile 2022

Quarti di finale (al meglio delle tre gare) : 26, 29 aprile, eventuale “bella” il 3 maggio;

Semifinali (al meglio delle cinque gare) : 6, 10, 13 maggio, eventuali gara 4 e gara 5: 17 e 20 maggio

Finale scudetto (al meglio del cinque partite) : 27 e 31 maggio, 3 giugno, eventuale gara 4 e gara 5: 7, 10 giugno.

PLAYOUT :

le ultime quattro compagini classificate della stagione regolare si contenderanno la salvezza in un girone di andata e ritorno partendo con la metà dei punti conquistati nella regular season. Le ultime due classificate retrocederanno in A2. Date: 22 e 29 aprile, 6, 13, 20, 27 maggio.