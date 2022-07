Val Mastallone, attivato i ponte radio per la telefonia mobile

Nella giornata di martedì 5 luglio, è stato attivato sul traliccio del sito “Massera-Piane di Cervarolo” il ponte radio a servizio della telefonia mobile e rete internet con tecnologia 4G di Tim.

Il ripetitore rientra nel progetto di abbattimento del digital divide avviato dal Comune di Sabbia, incorporato dal primo gennaio 2018 in quello di Varallo, nel 2016, con la costruzione di un sito comunale che ospita le apparecchiature dei gestori privati.

«Il progetto da me proposto - commenta l’ex sindaco di Sabbia e coordinatore della Lega Giovani della Provincia di Vercelli, Carlo Stragiotti - è stato attuato per permettere agevolazioni agli operatori che altrimenti non avrebbero investito in un territorio a scarso traffico come quello della Val Mastallone da zero. Dopo molti anni a dicembre del 2021 è partito il servizio della rete Vodafone cui ora si affianca, dopo una primavera di adempimenti burocratici e lavori, anche quella di Tim. Questo significa copertura telefonica in zone prima scarsamente servite o totalmente scoperte e una navigazione internet in linea con gli attuali standard».

Questo implica anche che potranno usufruire del servizio non solo gli abbonati Tim, ma anche i clienti di altri operatori che usufruiscono degli stessi ponti radio. «Una nuova opportunità - conclude Stragiotti - per le nostre splendide montagne. Abbiamo creato un’attrattiva in più per tutti coloro che vogliono venire a visitarle o meglio ancora viverci. Un punto su cui mi ero impegnato e che sono contento di aver seguito fino alla fine anche come Staff della Provincia di Vercelli. Voglio ringraziare la Tim e tutti i tecnici che hanno lavorato al progetto, oltre al Comune di Varallo per aver permesso con l’adozione degli atti necessari la conclusione della prima delle undici opere previste dall’accordo di programma della fusione Varallo-Sabbia».