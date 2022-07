Scuola materna di Cancino: uno spazio giochi più bello e funzionale

«Durante queste vacanze estive abbiamo “rifatto il trucco” anche alla scuola dell’infanzia di Cancino – dice la vicesindaco Eleonora Guida – andando incontro alle richieste delle maestre per far giocare i bambini in una situazione di massimo comfort e sicurezza: direi che l’operazione è pienamente riuscita».

Eleonora Guida, che alla carica di vicesindaco unisce quella di assessore ai Parchi, spiega che le insegnanti della scuola di Cancino avevano segnalato la necessità di un’area esterna coperta e ben ancorata al terreno, dove poter far giocar i bimbi riparati dal sole: il Comune ha lavorato in concerto con le insegnanti, coinvolgendole nella scelta dell’arredo, in modo da centrare perfettamente le esigenze dei piccoli alunni.

Si è inoltre messo in sicurezza il gioco già esistente: «In questo caso l’intervento è stato effettuato con uno sguardo a modifiche future – specifica Eleonora Guida – siamo infatti intervenuti con sistemi che potranno essere smantellati e trasferiti altrove per essere riutilizzati, mentre qui abbiamo intenzione di rifare da zero anche quell’area appena ripartiremo con il programma annuale di rifacimento dei parchi, con l’obiettivo di dotarla di una struttura ancor più moderna e, come già questa, sana e solida per garantire ai bambini immutata sicurezza e ancor più divertimento».