Acqua, vietati gli sprechi: ordinanza anche in città

«Usiamo in modo razionale e corretto l’acqua potabile»: sebbene l'acquedotto di Vercelli non sia in stato di sofferenza e funzioni a pieno regime, l'amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione all'utilizzo di un bene primario, tanto più prezioso in considerazione del prolungato periodo di siccità che sta caratterizzando il 2022.

Anche la Città di Vercelli, perciò, in linea con i provvedimenti regionali, ha emesso un’ordinanza che invita tutta la cittadinanza a porre attenzione all’utilizzo dell’acqua potabile.

Fino alla revoca del provvedimento, dunque, si prevede il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati; il lavaggio dei veicoli privati a eccezione dei lavaggi auto professionali; il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino, fatta esclusione per quelle dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; il riempimento di piscine, fatta esclusione per quelle gestite a livello professionale.