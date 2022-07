"10XSempre" torna alla grande: in 100 alla festa calcio-gastronomica di Biud10

Grande ritorno per "10XSempre" la festa calcio-gastronomica dedicata alla memoria di Andrea Bodo.

Sabato 2 luglio, al campo sportivo di Caresanablot, la manifestazione organizzata da Biud10 Onlus ha ripreso il cammino dopo gli anni di stop a causa della pandemia.

Dalle 10 alle 12 si sono disputate partitelle amichevoli non competitive e a seguire una mega grigliata con carne e birra a volontà.

Alla festa calcio-gastronomica hanno partecipato circa 100 persone !!

Una vera festa tra amici che, ricordando Andrea, si sono ritrovati dopo due anni di pausa per uno degli storici eventi Biud10.

Cinquantasei giocatori hanno formato 4 squadre identificate dal colore della nuovissima t-shirt Biud10: blu, giallo, grigio e azzurro.

Ha vinto il torneo non competitivo la squadra grigia che si è imposta nella finalissima sui gialli.

Dopo il torneo si sono aggiunti ai giocatori altri amici. Tutti insieme per una grande grigliata: spiedini, costine, salamelle, hamburger, verdura ripiena, bruschette e tante altre prelibatezze sono state servite a ritmo continuo.

Uno sponsor storico, che ci accompagna sin dalla nascita di Biud10, ci ha permesso grazie a una generosa donazione di coprire i costi della grigliata e delle t-shirt.

Tutto Il ricavato della manifestazio<wbr></wbr>ne, pari a 2.400 euro, verrà quindi utilizzato a supporto del progetto 2022 per coprire parte dei costi del centro estivo per i bambini Ucraini arrivati a Vercelli.

Un ringraziamento particolare a Gianfranco "Giannino" Cafaro, che ha organizzato tutto l’evento nei minimi dettagli e soprattutto ai grigliatori che hanno sudato parecchie t-shirt Biud10 per farci felici: Renzo Portinaro, Paolo Melotti, Susi e Gianni Balzaretti, Massimo Barale e Gabriella Taverna.