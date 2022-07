Il Pd: «Pensionamenti, dimissioni e poche assunzioni: così la sanità non può funzionare»

«Cirio deve spiegarci come mai non è stato in grado di programmare assunzioni che consentissero di mantenere almeno il trend che aveva garantito il governo regionale di centrosinistra. La sanità si fonda sulla qualità del personale e su coloro che vengono inseriti nei diversi settori. E’ inaccettabile che non si sia riusciti a programmare almeno le assunzioni pari al turn over». A sostenerlo, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta mercoledì mattina, i consiglieri regionali del Pd Raffaele Gallo, Domenico Rossi e Daniele Valle.

Dall’analisi dei dati presentati alla stampa è emerso per il quadrante nord orientale del Piemonte come l’Asl di Novara sia stata il fanalino di coda per la variazione di personale medico a tempo indeterminato nel 2021 con -82 unità e per quello infermieristico con -33 unità. Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara invece buono il rapporto tra entrate e uscite di medici (+19) nel 2020 così come per l’Asl Vercelli per gli Oss (+17). Significativo per il 2021 che la migliore variazione sugli infermieri sia registrata dall’Asl di Biella che chiude in pareggio: per tutte le altre realtà piemontesi un preoccupante saldo negativo. «Complessivamente – rilevano i consiglieri del Pd - nel 2021 il quadrante che comprende le province di Novara, Biella, Vercelli e Vco ha perso 133 medici e 146 infermieri nelle sole Asl».

Una situazione che porta i consiglieri regionali di minoranza a rilevare come «Oggi abbiamo una sanità decisamente peggiore a causa anche dell’incapacità di programmare le assunzioni in tutti gli ambiti, con evidenza ancora maggiore nel mondo degli amministrativi, un allarme che abbiamo lanciato parecchi mesi fa e che continua a essere inascoltato, ma che rischierà, nei prossimi mesi, di bloccare definitivamente la macchina sanitaria e di farci perdere le occasioni dei fondi europei. Questi numeri fotografano il fallimento della gestione sanitaria della Giunta Cirio, realtà che i cittadini vivono, quotidianamente, sulla propria pelle e che oggi dimostriamo con i fatti».

«Al di là dei tanti annunci a cui ci ha abituati questa Giunta – afferma il vicepresidente della Commissione Sanità Domenico Rossi - è evidente un dato macroscopico: quando governa il centro-sinistra si assume personale, quando governa la destra, invece, non si sostituiscono nemmeno i pensionamenti. C’è solo un modo per affrontare questa criticità come continuiamo a chiedere dall’inizio della legislatura: un piano straordinario di assunzioni. Non si tratta della soluzione a tutti i problemi, ma della condizione necessaria per potere anche solo provare a ipotizzare strategie di miglioramento del sistema sanitario. Mettiamo il personale nella condizione di operare meglio, avere carichi di lavoro sopportabili, di poter andare in ferie, soprattutto dopo questi anni faticosi e in vista di ciò che ci attende. Senza personale – conclude Rossi - non ci sono servizi sanitari. Il gap negativo che si evince soprattutto nelle Asl va recuperato al più presto per evitare riduzione di servizi e allungamento delle liste d’attesa. Colpisce, inoltre, l’alto numero di dimissioni che si affianca ai pensionamenti. Si tratta di un dato che approfondirò con i direttori per comprendere le dinamiche che stanno dietro questo fenomeno già da tempo denunciato dalle sigle sindacali»