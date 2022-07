Tre automezzi sono stati coinvolti in un incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione, avvenuto sulla SP 142 al km 21 di Roasio. A occuparsi degli accertamento sono i Carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorsi. Al momento non sono note le esatte condizioni degli occupanti ma, sembrerebbe che nessuno abbia riportato gravi conseguenze.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.