Sferra un calcio a una vetrata, ferendosi gravemente una gamba: 45enne in codice rosso

Una donna di Livorno Ferraris è finita in ospedale, trasportata a Novara e ricoverata in codice rosso, per le profonde ferite che si è procurata a una gamba.

Secondo una prima ricostruzione la donna, una 45enne, avrebbe sferrato un calcio contro la vetrata di un bar del paese, restando vittima di gravi lesioni a causa delle schegge del vetro.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118 che, vista la situazione, hanno trasferito la donna al Maggiore della Carità di Novara, dove è arrivata in codice rosso. Le cause e i contorni della vicenda sono al vaglio delle forze dell'ordine.