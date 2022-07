Arrestato per tentato omicidio l'uomo che ha accoltellato il genero

E' di tentato omicidio l'accusa mossa al 60enne di Fontanetto Po che, domenica sera, ha accoltellato il compagno della figlia.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vercelli lo hanno arrestato già nella tarda serata del 3 luglio al termine degli accertamenti avviati subito dopo il fatto di sangue.

Secondo quanto è emerso finora, all'origine della vicenda ci sarebbe una lite, poi degenerata, tra l'uomo finito in manette e il compagno della figlia.

Nella tarda serata del 3 luglio 2022 militari della Compagnia di Vercelli, intervenuti dopo la segnalazione di una lite familiare.

Nei pressi della sua abitazione, i militari hanno trovato un trentenne fontanettese, con varie ferite al volto e al corpo, causate da un'arma da taglio.

I militari hanno provveduto ad allertare i soccorsi e i colleghi del Nucleo Investigativo di Vercelli: il ferito è stato subito portato in ospedale per le cure del caso, mentre i militari hanno inquadrato la vicenda nell’ambito di alcuni contrasti fra l’uomo, con ferite gravi, e il suocero, sessantenne del luogo, che aveva colpito il congiunto nell’ambito di una lite,.

Alla luce delle lesioni da taglio subite dalla vittima, probabilmente provocate da un coltello multiuso, rinvenuto sul posto, e collocate anche in aree del corpo prossime agli organi vitali, l’indagato è stato tratto in arresto.

Il ferito non è in pericolo di vita, ma le varie lesioni da arma da taglio sono state giudicate guaribili in un periodo superiore ai venti giorni.