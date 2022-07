Stress e disturbi psicologici: attivo un ambulatorio che applica il trattamento Emdr

Lo stress quotidiano e il sovraccarico di tensioni collegate alle pandemia, ai lockdown e alle crisi che ne sono conseguiti ha fatto segnare un vistoso aumento delle richieste di sostegno psicologico giunte al Servizio di Psicologia dell’Asl di Vercelli.

Dal 2019 nella struttura diretta da Patrizia Colombari si è osservato un aumento delle richieste per disturbi correlati a eventi stressanti: si è passati da 72 richieste d’intervento nel 2019 a 46 nei soli primi sei mesi del 2022 (con un picco di 85 nel 2021). Numeri che hanno sollecitato la dirigenza ad attivare un ambulatorio specificatamente dedicato al trattamento dei traumi e degli eventi stressanti, attraverso lo sviluppo di una procedura dedicata.

«L’ambulatorio – spiega Colombari - è uno spazio di ascolto, di orientamento all’intervento e di terapia, dedicato a quelle situazioni in cui, a causa di eventi traumatici o eventi di forte stress, il soggetto sviluppa manifestazioni disturbanti sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale, come ad esempio: pensieri intrusivi e ricorrenti relativi all’evento, stato di irritabilità, pensieri ed emozioni negative, difficoltà di concentrazione, difficoltà relative al sonno, esplosioni di rabbia e le manifestazioni sono tali da alterarne il funzionamento in ambito sociale, lavorativo, o in altre aree importanti. E’ importante poter trattare i sintomi che si manifestano dopo un evento traumatico, in modo da ripristinare il benessere psicofisico della persona». Elettivo nel trattamento dei traumi è, senza dubbio, l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari).

«Si tratta – sottolinea Colombari - di un approccio terapeutico utilizzato per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress. L’EMDR si focalizza sul ricordo dell’esperienza traumatica ed è un approccio completo che permette di trattare i disturbi legati direttamente a esperienze traumatiche o particolarmente stressanti dal punto di vista emotivo; infatti, l’elaborazione che avviene con l’EMDR, permette al paziente di cambiare prospettiva, cambiando le valutazioni cognitive su di sé, incorporando emozioni adeguate alla situazione ed eliminando le reazioni fisiche».

Con questo approccio l’ambulatorio per i traumi, dalla sua attivazione nella primavera 2020, ha seguito 6 casi: due per disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti, uno per lutto, uno per fobia specifica, che ha visto la remissione completa dei sintomi, così come uno dei due casi da disturbo post traumatico da stress.

Per accedere all’ambulatorio, occorre: per il Distretto di Vercelli, telefonare allo 0161/593676 il lunedì dalle 9 alle 11, il giovedì dalle 14 alle 16. Per il Distretto della Valsesia: il lunedì dalle 8 alle 9.30, telefonare allo 0163-426207; il giovedì dalle 9 alle 11, telefonare allo 0163-426229.

Nel percorso ambulatoriale, i soggetti, che verranno valutati idonei, potranno essere trattati con EMDR o orientati ad altri interventi specifici.