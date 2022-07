Ex Enal e cinema Astra: parte la gara per i lavori da 2 milioni e mezzo di euro

Entra nella fase operativa il progetto per il recupero dell'ex cinema Astra di piazza Cesare Battisti. Il Comune ha pubblicato in questi giorni il bando di gara per l'affidamento degli interventi da due milioni e mezzo di euro che consentiranno alla città di avere una seconda sala teatrale dopo il Civico, e di completare il recupero dello storico immobile.

L’importo complessivo dei lavori è di 2 milioni 665mila 113 euro di cui 2 milioni 550mila 673 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, il resto sono oneri per la sicurezza e Iva.

Alle ditte che intendono concorrere viene chiesto di effettuare il completamento dei lavori del primo lotto concluso nel 2015, relativo a finiture interne, tinteggiature interne, recupero delle pavimentazioni, il restauro degli affreschi di Rinone e l'integrazione dell'impianto ventilconvettori dell'edificio storico dell'Opera Nazionale Dopolavoro che si affaccia su piazza Cesare Battisti. Per quanto riguarda il restauro del corpo cinema-teatro, il progetto prevede il recupero dell'aspetto interno originale, rendendo di nuovo utilizzabile la torre scenica, il corpo camerini e la fossa dell'orchestra; la rimodulazione della gradinata, dove saranno istallate nuove poltrone a norma della platea e della galleria; l’installazione di porte Rei in legno e vetro certificate agli accessi e uscite dalla sala teatro; il restauro dei fronti esterni in "terranova" come i fronti restaurati durante i lavori del primo lotto di intervento; la realizzazione di nuovi impianti elettrici, di condizionamento e di ventilazione, sanitari a completeranno dell'opera; parziali lavori di sistemazione esterna.

I lavori dovranno essere eseguiti in 360 giorni.

Entro il 27 luglio potranno essere inviati al Comune eventuali quesiti sul bando così come le richieste di documentazione, mentre le offerte dovranno essere depositate entro domenica 7 agosto. L'apertura delle buste avverrà alle 10 del 24 agosto.