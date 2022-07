Irene Grandi, Panariello, Paradiso: i tre big della settimana

Entra nel vivo la stagione di Musa Vercelli.

Questa sera, martedì 5 luglio alle ore 21,30, con il concerto di Irene Grandi, iniziano gli appuntamenti che, per tutto il mese di luglio, accompagneranno l'estate in città.

I biglietti sono in prevendita online su www.vivaticket.it o possono essere acquistati da Dosio Music in via Giuseppe Verdi 44.

Giovedì 7 luglio alle ore 21,15, sarà la volta di Giorgio Panariello: il comico toscano, dopo il successo ottenuto con le date teatrali, torna sul palco con “La favola mia”, che ripercorre i 20 anni di carriera tra teatro, cinema e televisione, spaziando dall’attualità ai classici del suo repertorio. Non mancheranno risate e un pizzico di irriverenza.

Anche in questo caso i biglietti possono essere acquistati online su www.ticketone.it o da Dosio Music.

Sabato 7 luglio alle 21 atteso appuntamento con il "Tommy Summer Tour 2022". Tommaso Paradiso debutta a Vercelli con il concerto della stagione estiva: la scaletta comprende tutti i singoli del cantautore, dai primi successi fino alle uscite più recenti contenute nell’ultimo album “Space Cowboy”. Il concerto non prevede posti a sedere: si torna alle modalità di fruizione dei grandi eventi alle quali eravamo abituati in epoca pre-covid. I biglietti sono in pre-vendita on line su www.dice.fm & www.ticketone.it

