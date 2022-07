Investita in piazza Solferino: ciclista in ospedale

Incidente in piazza Solferino. Una donna di 68 anni che stava percorrendo un tratto in bicicletta, è stata investita da un'auto.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti il 118 che ha trasportato d'urgenza la ferita in ospedale: inizialmente le sue condizioni sembrava no critiche, ma fortunatamente la situazione si è poi rivelata meno grave del previsto. La signora è stata ricoverata in codice giallo per le cure e gli accertamenti del caso.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.