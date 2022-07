Soroptimist club: a settembre convegno sulla salute delle donne

E' tempo di bilanci per l'anno sociale del Soroptimist club di Vercelli presieduto da Rita Manuela Chiappa: le socie hanno operato all'interno dei filoni dedicati a pari opportunità, sviluppo sostenibile ed empowerment femminile propri delle linee sociali del club.

Per quanto riguarda i filoni educazione ed empowerment femminile, il club ha sostenuto economicamente due studentesse meritevoli, pagando loro le tasse universitarie e quelle di un corso di specializzazione. Ha inoltre erogato un premio di laurea di 1.500 euro a una laureata all’Upo con una tesi di alto valore scientifico in una disciplina Stem.

Un contributo di 1.000 euro è stato assegnato alla concorrente meglio classificata al Concorso Internazionale di musica “Viotti” di Vercelli. Il club ha selezionato una laureata magistrale inviandola a un corso sulla leadership all’Università Commerciale Bocconi.

Per il quinto anno, insieme con i club del quadrante del Piemonte nord-orientale e in collaborazione con la casa circondariale di Vercelli, è proseguito il progetto “S.I. sostiene in carcere”, che quest’anno vede le donne ristrette impegnate in un corso sulle tecniche di produzione, essiccazione e confezionamento di erbe aromatiche e officinali per uso alimentare. Il club di Vercelli ha acquistato un essiccatore e i sei club hanno acquistato 600 piantine di erbe aromatiche e finanziato il corso, organizzato da Coverfop.

In merito al contrasto alla violenza di genere, il club ha chiesto la collaborazione di Ascom, del Comune e della Pro Vercelli Calcio per realizzare la campagna di sensibilizzazione “Orange the world”, indetta dall’Onu e dal Soroptimist International contro la violenza di genere. I commercianti vercellesi hanno allestito nella vetrine del loro negozi un corner in arancione, esponendo anche la locandina del progetto nazionale realizzata dal Soroptimist. I giocatori della squadra cittadina sono scesi in campo vestendo la maglia arancione nella partita con la Triestina. Il club ha inoltre supportato Confagricoltura Donna nel progetto “Clementine antiviolenza” grazie al quale sono stati venduti gli agrumi ricavando 1.000 euro che sono stati devoluti al centro antiviolenza Eos del Comune di Vercelli.

«A favore dello sviluppo sostenibile - aggiungono dal club - a sostegno del progetto nazionale “La foresta che suona” abbiamo raccolto denaro per mettere a dimora 25 abeti rossi nella Val di Fiemme devastata dalla tempesta Vaia».

Alla Casa Circondariale è continuato il progetto “Oasi delle api” che ha visto il coinvolgimento degli alunni di alcune scuola primarie di Vercelli che hanno seguito in classe e sul posto lezioni sul mondo delle api da parte di un apicultore e hanno poi prodotto storie e disegni su questi laboriosi insetti, raccolti in un pubblicazione distribuita al pubblico.

Il club non poteva non intervenire a favore delle donne coinvolte nella guerra in Ucraina: «Abbiamo dato un contributo di 1.000 euro al Soroptimist Europa per inviare aiuti e acquistato per 300 euro biancheria da letto per una profuga ucraina e due sue figlie ospitate a Vercelli in un appartamento messo a disposizione dalla vice presidente dell’Associazione Oncologica Pediatrica».

Nell’ambito del tema pari opportunità il club organizzerà il 17 settembre in Seminario di Vercelli un convegno dal titolo “La salute delle donne: stress lavorativo, salute, benessere” nel quale esperti di varie discipline illustreranno in un’ottica di genere gli aspetti peculiari che assumono alcune patologie nelle donne e le strategie per mantenere anche in età avanzata uno stato di benessere psico-fisico.