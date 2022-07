Arriva il taser per le forze dell'ordine vercellesi

Arriva il taser, a partire da oggi, lunedì 4 luglio, per le forze dell'ordine della provincia di Asti, Biella e Vercelli. Ad annunciarlo è il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: più volte richiesta dalle forze dell'ordine la “pistola” elettrica che immobilizza brevemente chi viene colpito rendendolo incapace di muoversi, è molto diffusa in altre nazioni, soprattutto in America, in Italia ha iniziato a essere distribuito alle forze di polizia delle varie province da metà marzo. Ora arriva in dotazione anche a Vercelli.

«L’operatività del taser sta confermando tutte le aspettative in termini di efficacia deterrente. Allo scorso 7 giugno, su 99 casi totali di utilizzo della pistola a impulsi elettrici, 35 si sono conclusi con la sola estrazione del dispositivo, in 24 è stato sufficiente il warning arc, l’azionamento dell’arco elettrico di avvertimento. In 39 casi è stato necessario il lancio dei dardi elettrici - spiega Molteni nella sua nota informativa -. Nel 60% dei casi – prosegue -, il taser ha dunque ottenuto l’effetto voluto, ossia quello di fermare un soggetto pericoloso, senza essere propriamente attivato. Sono dati che ci rendono orgogliosi di aver offerto a donne e uomini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza uno strumento in più a tutela della loro incolumità e di quella dei cittadini».

In una nota, l'onorevole Paolo Tiramani, parlamentare della Lega, aggiunge: «Esprimo la mia più grande soddisfazione per la notizia che da lunedì anche Vercelli sarà una delle città da cui partirà l’utilizzo del taser. Da parte della Lega, da sempre, c’è stato il massimo impegno di dotare le nostre Forze dell’Ordine di un sistema di difesa e deterrenza come il taser. Questa battaglia è stata iniziata dal nostro segretario Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno ed è stata portata avanti dal sottosegretario Molteni che ringrazio per il suo costante lavoro. I fatti di cronaca di tutta Italia hanno finora confermato che la Lega ha sempre avuto ragione e che questo è un ottimo strumento per il controllo della criminalità».