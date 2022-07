Accoltella il compagno della figlia: 30enne in ospedale in gravi condizioni

Sono al vaglio delle forze dell'ordine le cause dell'accoltellamento avvenuto nella serata di domenica a Fontanetto Po, intorno alle 22.

Intorno alle 22, in vicolo Viotti, un 60enne ha colpito le 22 un uomo sulla sessantina ha colpito con un un coltello il compagno della figlia, un uomo trentenne, vicino di casa. Un fatto di sangue che sta creando sconcerto nel paesino: accoltellatore e vittima sono due italiani, che non avrebbero mai dato problemi in passato.

Sul posto, oltre al 118 che ha trasportato il ferito in ospedale in condizioni gravi, sono intervenuti i carabinieri di Crescentino e quelli del Nucleo investigativo di Vercelli che stanno conducendo le indagini.

(notizia in aggiornamento)