Rive, la cabina d'artista rende omaggio alle risaie

Un bando indetto dal Comune di Rive per la realizzazione di 4 murales lungo le vie cittadine, di cui uno sulla cabina E-Distribuzione. È stata l’artista Roberta Fiorito a vincere la riqualificazione della cabina elettrica di piazza XXIV Maggio: un bando pensato con l’obiettivo di recuperare il patrimonio architettonico, attraverso la promozione della creatività e dell’arte, e di veicolare valori positivi, come il senso di appartenenza alla comunità, di ricerca del proprio passato da applicare nello sviluppo del futuro.

L’opera, intitolata “Sosta in risaia” è tra le 4 vincitrici del Concorso "RIVElazioni d'Artista" e raffigura un gruppo di aironi che sostano statuari sullo specchio d’acqua di una risaia. Lo sfondo permette di mettere in risalto i soggetti rappresentativi del paesaggio circostante il territorio di Rive, rendendo l’opera in perfetta sintonia con il territorio.

«La riqualificazione delle nostre infrastrutture passa anche attraverso le opere d’arte – ha commentato Enrico Bottone, Responsabile dell’area Piemonte e Liguria per E-Distribuzione -. Grazie alle collaborazioni con gli enti locali, siamo vicini al territorio sostenendo queste importanti opere».

«Siamo molto grati a Roberta Fiorito per la bellissima opera che ha realizzato – ha dichiarato il sindaco di Rive, Andrea Manachino -, e siamo contenti di aver condiviso la possibilità di realizzare quest’opera con E-Distribuzione, che ringrazio per la disponibilità e collaborazione. Contiamo molto sul progetto di Street Art che ormai da due anni il Comune porta avanti con ottimi risultati grazie ai bravissimi artisti che, fino ad oggi, si sono cimentati nella realizzazione delle opere».

Le opere di street art sono, infatti, un fiore all’occhiello per E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, non solo in Piemonte ma in tutt’Italia con opere d’arte che sono dipinte anche da artisti importanti e sempre in ottica di sostenibilità, utilizzando vernici a impatto zero.