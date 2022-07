Demolizione del cavalcaferrovia, come cambia la viabilità in zona Aravecchia

Entrano in vigore da oggi, lunedì 4 luglio, alcune limitazioni dettate dalla necessità di eseguire in sicurezza i lavori di demolizione del cavalcaferrovia di in corso Avogadro di Quaregna. Le misure, previste in un'ordinanza settore sicurezza territoriale, riguardano le strade parallele alla struttura in via di demolizione, in particolare da via Caboto a via Testi, da via Forlanini a via Testi.

A tutela della sicurezza stradale nella zona e della pubblica incolumità, fino al 27 agosto e comunque sino a cessate esigenze, in corso Avogadro di Quaregna e nelle vie limitrofe, la viabilità è così modificata: è istituito senso unico di marcia in corso Avogadro di Quaregna, lato civici dispari, nel tratto da via Caboto a via Testi, con direzione verso quest’ultima; è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti per il solo accesso/recesso dai passi carrai, nei soli giorni e orari compatibili con lo stato d'avanzamento dei lavori in corso Avogadro di Quaregna, lato civici pari, tratto da via Forlanini a via Testi; è temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli, eccetto i residenti in via Testi, tratto dal civico 86 al civico 102; via Forlanini, nel tratto da via Baracca a corso Avogadro di Quaregna.

Durante i giorni e le ore di esecuzione delle attività di demolizione, in corso Avogadro di Quaregna, lato civici pari, nel tratto da via Aravecchia a via Testi, il transito pedonale potrà subire delle limitazione ed essere consentito ai soli residenti, previa adozione dei necessari accorgimenti per la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Nelle scorse settimane sono stati completati i lavori di demolizione delle prime campate della struttura.