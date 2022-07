Alpàa: Sacro Monte protagonista

Il Sacro Monte di Varallo è in prima linea per le iniziative dell’Alpàa: durante i giorni della festa sarà infatti possibile effettuare esclusive visite guidate serali con Kalatà, ma anche approfondire diversi aspetti legati al patrimonio dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia con un ciclo di conferenze allo Spazio Valsesia di Villa Durio.

Le visite guidate in notturna rappresentano una occasione unica: «La visita – spiega la presidente dell’Ente di gestione dei sacri Monti, Francesca Giordano - prevede l'apertura in esclusiva della cappella della Crocifissione, il capolavoro rinascimentale di Gaudenzio Ferrari. Un'esperienza unica per apprezzare da vicino le straordinarie statue e gli affreschi nei quali il genio di Gaudenzio Ferrari trova la sua massima espressione».

Le visite guidate saranno curate da Kalatà (info e prenotazioni al 0174/330976 - booking@kalata.it, sono previsti appuntamenti sia pomeridiani sia serali a 6 euro con ritrovo presso la funivia) che proporrà una esperienza simile a quella dei fedeli che un tempo potevano entrare all'interno di queste architetture, confondersi tra le statue e diventare parte integrante della rappresentazione artistica e religiosa. Una preziosa occasione per scoprire il Sacro Monte: una nuova e più vicina Gerusalemme, edificata a partire dalla fine del XV secolo con l’intento di rendere accessibile a tutti il pellegrinaggio in Terra Santa. Oggi il Sacro Monte, che conta 45 cappelle, palazzi, piazze, strade, fontane, aree verdi e boschi, è un luogo sospeso nel tempo e nello spazio, caratterizzato da una dimensione di spiritualità senza eguali.

E proprio questi aspetti saranno approfonditi nel ciclo di conferenze “I Sacri Monti raccontano” in programma dal 9 al 17 luglio a Villa Durio nel salone al pian terreno dove sarà anche allestita la mostra di fotografica di Marco Beck Peccoz “Lo sguardo sui Sacri Monti” dedicata ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, oltre ad alcuni modellini degli edifici di quello di Varallo, tra i quali un modello del grande progetto ideale di Galeazzo Alessi (1565-1569).

Le conferenze prevedono gli interventi di Francesca Giordano, presidente dell’Ente “UNESCO, arte, spiritualità, paesaggio e turismo” (9 luglio ore 18.30 e 20.45), Nadia Salvagno, direttore dell’Ente “Fini e interessi di tutela di un complesso seriale patrimonio UNESCO” (10 luglio ore 20.45), Stefano Aietti del settore Promozione dell’Ente “Di pietra, di fuoco e di ghiaccio, curiosità e aneddoti sul Sacro Monte di Varallo” (11 luglio, ore 18.30 e 20.45), Giacomo Gagliardini past president dell’Ente “Una chiave di lettura del complesso monumentale del Sacro Monte di Varallo” (12 luglio, ore 20.45), Laura Severgnini “I Sacri Monti lombardi di Varese e Ossuccio” (13 luglio, ore 18.30), Paola Angeleri direttore Palazzo dei Musei di Varallo “Il Sacro Monte di Varallo e la Pinacoteca: dal territorio al museo” (14 luglio, ore 18.30), Stefano Aietti “Ciottoli, binari e funi: sintesi storica dei collegamenti per il Sacro Monte di Varallo” (15 luglio, ore 18.30 e 20.45). Il 16 luglio gli incontri partiranno alle 15 per concludersi alle 18.30, con gli interventi di Rita Regis, guardiaparco dell’Ente “Il giardino del Sacro Monte di Varallo tra idee, progetti e attualità”, Stefano Aietti “Di pietra, di fuoco e di ghiaccio, curiosità e aneddoti sul Sacro Monte di Varallo” e Nadia Salvagno “APP-assionarsi ai Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia UNESCO, conoscere, comunicare e giocare”. Infine, domenica 17 luglio Franco Grosso, esperto di cammini, concluderà il ciclo di conferenze con l’intervento “700 km a piedi tra i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia Unesco: tra arte, fede, natura e cultura” (ore 16.30) e Stefano Aietti con la riproposizione di “Ciottoli, binari e funi: sintesi storica dei collegamenti per il Sacro Monte di Varallo” (ore 18.30).

Le iniziative in programma al Sacro Monte saranno completate anche dalla sfilata benefica “I’m alive” promossa da Lilt Vercelli con Kimoneria Nui (sabato 16 luglio, alle 20.45).

Programma visite guidate (massimo 25 persone)

venerdì 8 luglio - ore 20.45 - visita in notturna

sabato 9 luglio - ore 20.45 - visita in notturna

lunedì 11 luglio - ore 17.00 - visita pomeridiana

venerdì 15 luglio - ore 20.45 - visita in notturna

domenica 17 luglio - ore 17.00 - visita pomeridiana