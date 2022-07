Chiude il Centro incontro e Prato abbandona l'Unione Montana

«Apprendo dai giornali che il Comune di Prato Sesia ha deciso di non rinnovare la convenzione con l’Unione Montana a seguito della chiusura del Centro incontro Carlo Polo: noi gestiamo soldi pubblici e dobbiamo farlo con oculatezza e capacità amministrativa – commenta il presidente di Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta – senza lasciarci trasportare da alcun altro tipo di considerazione: a tutti piacerebbe avere una casa di riposo “sotto casa”, ma è necessario che i conti tornino… e a Prato Sesia non tornavano da tempo».

Pietrasanta spiega che: «Il servizio era stato pianificato con un accordo ben chiaro dalla precedente Amministrazione dell’Unione Montana: una verifica annuale per capire se la struttura fosse in grado di reggersi da sola. La verifica ha dimostrato che non era possibile: il centro, organizzato per offrire assistenza a 10 persone, da tempo contava solo tre ospiti - spiega l’amministratore - e, solo nel 2021, sono state registrate perdite per oltre 30mila euro. A quel punto era inevitabile prendere una decisione: appurato che non c’erano esigenze di ricovero da parte di altre persone, né sul nostro territorio né su quelli di Consorzi vicini, abbiamo ricollocato i tre ospiti in altre strutture della zona e abbiamo arginato lo sperpero di risorse pubbliche, sospendendo il servizio».

Pietrasanta sottolinea di aver preso una decisione per il bene della Comunità: «Un conto è se ci sono esigenze reali e unicità di servizio – aggiunge il presidente - ma se ci sono strutture efficienti sul territorio e tutti i bisognosi sono assistiti, è inutile fossilizzarsi su una struttura in perdita: è solo campanilismo, niente altro. Noi comunque avevamo sospeso, non chiuso, e questo fa una grande differenza».

Una differenza sostanziale, perché poteva essere premessa per un rilancio all’insegna dell’efficienza: «Come ha ben osservato il sindaco di Prato, i viaggi fatti in Lombardia avevano proprio lo scopo di studiare strutture analoghe a quella di Prato Sesia che, a differenza di questa, sono efficienti – spiega Pietrasanta - con l’intento di applicare qui le stesse modalità operative e far ripartire il Centro Polo. Le importanti risorse del capitolo “Aree interne” – sottolinea - avrebbero finanziato questo obiettivo. Ma a volte la fretta e la superficialità giocano brutti scherzi, e la decisione del sindaco Boraso di abbandonarci frettolosamente ha decretato la condanna a morte del Centro incontro Carlo Polo che, a malincuore, non credo potrà mai più riaprire, almeno come è stato gestito fino a oggi. A quel punto sarò curioso di vedere cosa diranno alla cittadinanza...»

La conclusione è comunque amara: «Ci spiace che si chiuda questo capitolo – dice Pietrasanta – ma più di tutto mi spiace leggere parole non veritiere sulla realtà dei fatti, cosa che mi ha obbligato a intervenire pubblicamente. I servizi sociali dell’Unione Montana Valsesia, egregiamente guidati dall’assessore Francesco Nunziata, non si meritano questo trattamento poiché sono sempre stati attenti alle esigenze di Prato Sesia, e di tutto il territorio servito, e non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Auguriamo tutto il meglio a Prato e offriamo il nostro supporto per qualsiasi problematica: il nostro obiettivo è sempre il bene dei cittadini e del territorio».