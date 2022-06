Riva Vercellotti: “Al Consiglio d’Europa, ottenuto un nuovo monitoraggio del congresso sulla grave situazione delle province italiane”

“Oggi, ad Istanbul, ho ottenuto dal Congresso del Consiglio d’Europa il via libera per una nuova procedura di monitoraggio nei confronti dell’Italia e della grave situazione delle Province per le reiterate violazioni della Carta europea delle autonomie locali.”

“Già nel corso del 2017 ero riuscito a portare all’attenzione la vergognosa situazione in cui si erano trovate le Province italiane. La Raccomandazione votata dal Congresso nell’ottobre di quell’anno portò ai primi risultati importanti, quali, soprattutto, il rifinanziamento delle poche funzioni ancora assegnate, in particolare strade e scuole; tuttavia, il procedimento legislativo di superamento del referendum del 2016 si è nuovamente impantanato e permangono gravi violazioni alla Carta europea, mai sanate - continua Riva Vercellotti - Alle Province non mancano solo funzioni e competenze che consentirebbero di avvicinare servizi, aumentare i controlli, ridurre la spesa pubblica; manca soprattutto l’elezione diretta e organi esecutivi in grado di affiancare il Presidente. Non solo, manca il controllo democratico non potendo sfiduciare alcun presidente di Provincia a cui rimangono ancorati poteri totalmente sproporzionati e più simili alle dittature africane che ad un moderno stato di diritto europeo.”