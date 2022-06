Il PD: C'è un piano legato ai fondi PNRR, per portare nuovi posti di lavoro a Vercelli?

L’Amministrazione comunale ha sviluppato un piano, basato sull’utilizzo delle risorse del PNRR, finalizzato a portare nuovi posti di lavoro a Vercelli?

Così, in un'interrogazione, i consiglieri del PD, a Vercelli.

Che scrivono: “Nei documenti in approvazione in consiglio comunale la Giunta stessa evidenzia come “Il territorio vercellese, già da tempo interessato da una dinamica economica e occupazionale debole, a seguito del perdurare degli effetti della pandemia, potrebbe ritrovarsi anche tra le aree maggiormente colpite dalla caduta dell’attività economica. Le previsioni realizzate per l’anno 2022 hanno cercato di cogliere l’evolversi della crisi indotta dalla pandemia e della fase di aumento dei prezzi dei prodotti energetici che presumibilmente si riverberanno anche per il 2022 (sic).”

E ancora: “L’amministrazione comunale di Vercelli ha gestito in maniera autonoma le scelte legate alla gestione delle risorse del PNRR, senza alcuna condivisione con la cittadinanza, azione che avrebbe potuto far emergere le esigenze reali di Vercelli.”

Da queste cosniderazioni l'interrogazione.