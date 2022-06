Il leghista Tiramani: «Ius scholae e cannabis legale? Non sono questi i problemi degli italiani»

«Oggi è andato in onda il solito mesto teatrino della sinistra - commenta Tiramani - Bloccare il Parlamento per favorire la cannabile e regalare cittadinanze agli immigrati non è una priorità della Lega. Che, anzi, considera, tutto questo un insulto a milioni di cittadini italiani che sono in difficoltà da troppo, troppo tempo. Sarebbe meglio, come fermamente penso, portare avanti il problema delle bollette troppo alte e degli stipendi troppo bassi».