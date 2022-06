Eventi e aperitivo: una piacevole serata con la Passione di Sordevolo

Una piacevole serata, un aperitivo con prodotti locali, un bellissimo spettacolo lontano dalla calura della pianura: questo lo scenario ideale per domani sera, venerdì 1° luglio, in occasione della quinta rappresentazione della Passione di Sordevolo.

Uno spettacolo che rappresenta una delle massime espressioni di teatro popolare corale, una tradizione unica in Italia, tramandata di generazione in generazione fin dal 1816.Ogni 5 anni più di 400 sordevolesi vestono i panni degli attori e mettono in scena uno spettacolo a cielo aperto in cui si ricostruisce la Passione dell’Altissimo, richiamando un grande pubblico proveniente da ogni parte del mondo.

Lo scenario della serata è ideale, con la possibilità di un ricco aperitivo a pochi passi con birra, prosecco, erbaluce, formaggi e salumi locali, paletta biellese e altri prodotti del territorio, prima di assistere, a partire dalle 21, a uno spettacolo senza eguali.