Eventi avversi: video interviste, stasera, con il Comitato Ascoltami

𝐋𝐚 𝐃𝐨𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞𝐠𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 da 29 anni, ha lavorato per 18 anni come Pubblico Ministero a Brescia, Siena e Catania e per 8 anni come giudice penale a Catanzaro e Bergamo, ove ha svolto anche funzioni civili, commissario del concorso in magistratura nel 2015 e da ultimo giudice minorile a Bologna. Particolarmente sensibile a temi sociali, da ultimo ha svolto diversi interventi di approfondimento critico sui temi della pandemia e delle vaccinazioni.