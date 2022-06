Purificatori d'aria nelle aule della scuola materna

La ventilazione meccanica controllata è la nuova frontiera per garantire salubrità e ricambio d'aria all’interno di tutte le aule scolastiche. Santhià parte dalla Materna con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni ambientali per i momenti di gioco e apprendimento dei più piccoli. Le unità di VMC, modello Flow Arias del Gruppo Alpac, permettono infatti il continuo ricambio dell’aria anche a finestra chiusa e, attraverso i filtri di cui sono dotate, sono in grado di purificare l’aria stessa da batteri, pollini e sostanze inquinanti presenti all’esterno dei locali.